На Кубани для сбора мазута со дна моря начали использовать пожарные мотопомпы

Мотопомпы с эжекторами установили на катер. Они втягивают вязкий мазут с песком со дна. Водолазы управляют процессом сбора мазута под водой.

Мотопомпа качает от 1480 до 2100 литров в минуту, создавая при этом давление от 5 до 10 атмосфер, что позволяет всасывать тяжелую фракцию, которая образовалась в результате смешивания мазута с донным мусором с песком, с ракушкой.

Ранее в оперштабе Кубани сообщили, что не обнаружили фрагментов нефтепродуктов на дне моря в районе порта Анапы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

