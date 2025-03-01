На Кубани для сбора мазута со дна моря начали использовать пожарные мотопомпы
Специалисты Морспасслужбы начали использовать пожарные мотопомпы для сбора мазута со дна моря в районе причала в поселке Джемете, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Мотопомпы с эжекторами установили на катер. Они втягивают вязкий мазут с песком со дна. Водолазы управляют процессом сбора мазута под водой.
Мотопомпа качает от 1480 до 2100 литров в минуту, создавая при этом давление от 5 до 10 атмосфер, что позволяет всасывать тяжелую фракцию, которая образовалась в результате смешивания мазута с донным мусором с песком, с ракушкой.
Ранее в оперштабе Кубани сообщили, что не обнаружили фрагментов нефтепродуктов на дне моря в районе порта Анапы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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