На Кубани для сбора мазута со дна моря начали использовать пожарные мотопомпы

Специалисты Морспасслужбы начали использовать пожарные мотопомпы для сбора мазута со дна моря в районе причала в поселке Джемете, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Водолаз МЧС погиб на Кубани при очистке Черного моря от мазута

Мотопомпы с эжекторами установили на катер. Они втягивают вязкий мазут с песком со дна. Водолазы управляют процессом сбора мазута под водой.

Мотопомпа качает от 1480 до 2100 литров в минуту, создавая при этом давление от 5 до 10 атмосфер, что позволяет всасывать тяжелую фракцию, которая образовалась в результате смешивания мазута с донным мусором с песком, с ракушкой.

Ранее в оперштабе Кубани сообщили, что не обнаружили фрагментов нефтепродуктов на дне моря в районе порта Анапы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкологияНефтепродуктыКраснодарский Край

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