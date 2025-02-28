Водолаз МЧС погиб на Кубани при очистке Черного моря от мазута
Спасатель 1 класса Семён Луговой погиб при очистке от нефтепродуктов акватории Чёрного моря. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС по Краснодарскому краю.
Трагедия произошла в посёлке Джемете. По данным ведомства, Луговой вовремя не поднялся на поднялся на поверхность, после чего на его поиски был направлен страховочный водолаз.
«Он обнаружил и поднял на поверхность пострадавшего Лугового. К сожалению, реанимационные действия результатов не дали», - заключили в МЧС.
Ранее во Владикавказе погиб спасатель Руслан Кетоев, который пытался снять забравшуюся на дереву кошку и сорвался с высоты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова призналась в убийстве деда и бабушки
- СМИ: Трамп подпишет указ о признании английского официальным языком США
- Продажи премиальных автомобилей обрушились на 20%
- Водолаз МЧС погиб на Кубани при очистке Черного моря от мазута
- Главред «Вечерних ведомостей» был задержан в Екатеринбурге
- В Центробанке РФ объяснили отказ от выпуска пластиковых купюр
- «Глаз Бога» перестанет показывать данные из утечек и о несовершеннолетних
- США выдали агреман на назначение нового российского посла Дарчиева
- В Санкт-Петербурге автобус врезался в остановку
- В России легализовались более 500 майнеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru