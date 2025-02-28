Водолаз МЧС погиб на Кубани при очистке Черного моря от мазута

Спасатель 1 класса Семён Луговой погиб при очистке от нефтепродуктов акватории Чёрного моря. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС по Краснодарскому краю.

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Трагедия произошла в посёлке Джемете. По данным ведомства, Луговой вовремя не поднялся на поднялся на поверхность, после чего на его поиски был направлен страховочный водолаз.

«Он обнаружил и поднял на поверхность пострадавшего Лугового. К сожалению, реанимационные действия результатов не дали», - заключили в МЧС.

Ранее во Владикавказе погиб спасатель Руслан Кетоев, который пытался снять забравшуюся на дереву кошку и сорвался с высоты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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