Водолаз МЧС погиб на Кубани при очистке Черного моря от мазута

Трагедия произошла в посёлке Джемете. По данным ведомства, Луговой вовремя не поднялся на поднялся на поверхность, после чего на его поиски был направлен страховочный водолаз.

«Он обнаружил и поднял на поверхность пострадавшего Лугового. К сожалению, реанимационные действия результатов не дали», - заключили в МЧС.

Ранее во Владикавказе погиб спасатель Руслан Кетоев, который пытался снять забравшуюся на дереву кошку и сорвался с высоты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

