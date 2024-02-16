На Крымском мосту второй раз за сутки перекрыли движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто второй раз за пятницу, говорится в сообщении инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

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«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - говорится в сообщении.

Ранее днем движение было остановлено на 25 минут. Водителей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:КрымКрымский Мост

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