На Крымском мосту временно перекрыто движение автомобилей

По Крымскому мосту временно перекрыто движение автомобилей. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала инфоцентра о ситуации на автоподходах к сооружению.

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Причины приостановки движения не уточняются.

Находящихся на мосту просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее полковнику Волкову запросили срок по делу о неэффективной защите Крымского моста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Дорожное ДвижениеКрымКрымский Мост

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