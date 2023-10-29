На Крымском мосту возобновили движение со стороны Кубани

На Крымском мосту в воскресенье днем возобновили движение автомобильного транспорта после перекрытия, сообщается в Telegram-канале о ситуации на переправе.

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Движение со стороны Керчи перекрыли 29 октября в 11:34 мск. Причина остановки движения не называлась.

Чуть позже движение транспорта перекрыли со стороны Краснодарского края.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Тамани возобновлено», - сообщил Telegram-канал о ситуации на переправе.

17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Автодорожная часть переправы получила повреждения.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин 14 октября заявил, что ремонт Крымского моста завершен на 18 дней раньше срока, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Краснодарский КрайАвтомобилиКрымский Мост

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