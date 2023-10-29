На Крымском мосту возобновили движение со стороны Кубани
На Крымском мосту в воскресенье днем возобновили движение автомобильного транспорта после перекрытия, сообщается в Telegram-канале о ситуации на переправе.
Движение со стороны Керчи перекрыли 29 октября в 11:34 мск. Причина остановки движения не называлась.
Чуть позже движение транспорта перекрыли со стороны Краснодарского края.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Тамани возобновлено», - сообщил Telegram-канал о ситуации на переправе.
17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Автодорожная часть переправы получила повреждения.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин 14 октября заявил, что ремонт Крымского моста завершен на 18 дней раньше срока, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Крымском мосту возобновили движение со стороны Кубани
- Al Jazeera сообщила о разрушении 200 школ в Газе в результате бомбардировок
- Проигрышный транзит. В России объяснили последствия прекрашения поставок газа через Украину
- Российские силы ПВО за сутки уничтожили 44 украинских БПЛА
- Депутат Горелкин предложил убрать «Википедию» из результатов поиска
- В ХАМАС заявили о новом обстреле Тель-Авива
- В Коми в результате взрыва резервуара с нефтью пострадал человек
- Нетаньяху удалил обвинительный пост в адрес служб безопасности
- Количество жертв аварии на шахте в Казахстане превысило 40
- Губернатор Ростовской области заявил о сбитых целях над регионом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru