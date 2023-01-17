На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное для проведения ремонтно-восстановительных работ, возобновлено досрочно, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Два пролета автомобильной части Крымского моста установят в январе

В сообщении говорится, что движение автомобилей и автобусов было открыто в 16:50 мск. Таким образом, автодорожную часть после ремонта открыли досрочно - изначально планировалось закрыть проезд 17 января с 13:00 до 18:00 мск.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что на Крымском мосту завершена надвижка второго пролёта по левой стороне автомобильной части, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Ограничение ДвиженияРемонтКрымский Мост
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры