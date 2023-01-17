На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

В сообщении говорится, что движение автомобилей и автобусов было открыто в 16:50 мск. Таким образом, автодорожную часть после ремонта открыли досрочно - изначально планировалось закрыть проезд 17 января с 13:00 до 18:00 мск.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что на Крымском мосту завершена надвижка второго пролёта по левой стороне автомобильной части, сообщает RT.

