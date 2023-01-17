На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное для проведения ремонтно-восстановительных работ, возобновлено досрочно, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
В сообщении говорится, что движение автомобилей и автобусов было открыто в 16:50 мск. Таким образом, автодорожную часть после ремонта открыли досрочно - изначально планировалось закрыть проезд 17 января с 13:00 до 18:00 мск.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что на Крымском мосту завершена надвижка второго пролёта по левой стороне автомобильной части, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 042 / сут.
Умерли
394 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 933 / сут.
- Собянин: Усадьба «Покровское-Стрешнево» будет отреставрирована до конца года
- В Дагестане школьница семь раз ударила одноклассницу ножом
- На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
- Жителя Саратовской области посадили на пять лет за желание воевать за Украину
- Российские власти расширили стоп-лист европейских чиновников
- Госдума отклонила законопроект о ежегодной выплате школьникам
- Володин предложил брать на госслужбу только служивших в армии
- В офисе Зеленского приняли отставку Арестовича
- Путин заявил о проблемах с занятостью и оплатой труда в регионах РФ
- Актрису Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru