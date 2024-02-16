На Крымском мосту восстановили движение транспорта

Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено/ Проезд был закрыт в течение полутора часов, говорится в сообщении оперативного инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

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Уточняется, что движение возобновлено с 16:29 по московскому времени.

Движение было перекрыто днем, в 14:59 по московскому времени. Причины не сообщались. До этого днем также закрывали мост на 25 минут.

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ФОТО: РИА Новости
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