На Крымском мосту создадут дополнительные места досмотра

На Крымском мосту создадут дополнительные места досмотра, сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что в ближайшее время вопрос с транзитом удастся решить, так как на данный момент предпринимаются меры федерального уровня.

Константинов добавил, что на полуострове все готово к приему туристов, которых ждут с нетерпением.

Затор около Крымского моста увеличился до 13 км

Накануне министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что восьмикилометровая пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Он отметил, что желающим попасть в Крым придется провести в пробке порядка 5 часов.

В связи с этим председатель региональной Ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова заявила «Радиоточке НСН», что средняя загрузка отелей в Крыму в этом сезоне составляет 50%, каждый четвертый турист планирует вернуться на полуостров в бархатный сезон. По ее словам, сегодня туристы сначала едут в Крым «на разведку», чтобы изучить обстановку и выбрать наилучшее место для длительного отдыха в августе-сентябре.

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ФОТО: РИА Новости / Макс Ветров
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