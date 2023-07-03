На Крымском мосту создадут дополнительные места досмотра, сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что в ближайшее время вопрос с транзитом удастся решить, так как на данный момент предпринимаются меры федерального уровня.

Константинов добавил, что на полуострове все готово к приему туристов, которых ждут с нетерпением.