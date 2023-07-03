На Крымском мосту создадут дополнительные места досмотра
На Крымском мосту создадут дополнительные места досмотра, сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что в ближайшее время вопрос с транзитом удастся решить, так как на данный момент предпринимаются меры федерального уровня.
Константинов добавил, что на полуострове все готово к приему туристов, которых ждут с нетерпением.
Накануне министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что восьмикилометровая пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Он отметил, что желающим попасть в Крым придется провести в пробке порядка 5 часов.
В связи с этим председатель региональной Ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова заявила «Радиоточке НСН», что средняя загрузка отелей в Крыму в этом сезоне составляет 50%, каждый четвертый турист планирует вернуться на полуостров в бархатный сезон. По ее словам, сегодня туристы сначала едут в Крым «на разведку», чтобы изучить обстановку и выбрать наилучшее место для длительного отдыха в августе-сентябре.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru