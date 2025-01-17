На краснодарских пляжах обнаружили новые фрагменты мазута
На краснодарских пляжах обнаружили новые фрагменты мазута, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.
Уточняется, что незначительные фрагменты были обнаружены командами Тимашевского, Кавказского, Выселковского, Мостовского, Абинского и Красноармейского районов, Ленинградского муниципального округа и Краснодара.
На данный момент специалисты просеивают песок, чтобы ликвидировать новые сгустки. Днем ранее сообщалось, что все загрязнения на пляжах были устранены.
17 января специалисты начали первый этап откачки мазута из танкера «Волгонефть-239», сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. По его словам, на танкере восстановлено поврежденное в результате аварии оборудование, которое позволит произвести разогрев мазута. После нагревания мазута до 45 градусов стартует второй этап работ, на котором мазут загрузят в битумовозы, они будут подбираться к танкеру по насыпи.
При этом 14 января в акватории Анапы очистили все загрязнения, которые образовались из-за крушения двух танкеров в Керченском проливе, сообщили в Морспасслужбе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru