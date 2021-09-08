На Комсомольской площади в Москве появится еще один вокзал
Вокзал, предназначенный для высокоскоростной магистрали, появится на Комсомольской площади в Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Новый вокзал появится, по словам столичного главы, рядом с Ленинградским вокзалом и ветками МЦД-2 и МЦД-4. Здание будет обслуживать высокоскоростную магистраль Москва - Санкт-Петербург.
Запуск магистрали даст возможность сократить время в пути между Петербургом и Москвой до 2,5 часов. В настоящее время поезда «Сапсан» проходят этот маршрут за 4 часа. Открытие магистрали планируется на 2026 год.
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