На Комсомольской площади в Москве появится еще один вокзал

Вокзал, предназначенный для высокоскоростной магистрали, появится на Комсомольской площади в Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Новый вокзал появится, по словам столичного главы, рядом с Ленинградским вокзалом и ветками МЦД-2 и МЦД-4. Здание будет обслуживать высокоскоростную магистраль Москва - Санкт-Петербург.

Запуск магистрали даст возможность сократить время в пути между Петербургом и Москвой до 2,5 часов. В настоящее время поезда «Сапсан» проходят этот маршрут за 4 часа. Открытие магистрали планируется на 2026 год.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:МоскваСобянин
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