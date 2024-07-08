На Колыме разрешат усыплять бродячих животных

Отмечается, что закон вступит в силу 15 июля.



Согласно закону, перед умерщвлением бродячих животных будут отправлять в пункты временного содержания, где за ними будут наблюдать — спокойных передадут в приюты и попробуют найти им новых хозяев. Если собаку не смогут пристроить — ее усыпят.



В большинстве регионов законы о регулировании численности бездомных животных не связаны с жестоким обращением к ним, принятый в Бурятии закон — исключение из правила, с которым разберутся суды и прокуратура. Об этом «Радиоточке НСН» ранее заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

