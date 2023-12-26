Агрессивных бродячих собак разрешили усыплять в Астраханской области
26 декабря 202314:31
Парламент Астраханской области разрешил усыплять агрессивных бродячих собак.
Содержать таких животных в приютах будут до 15 дней. Если новый хозяин не найдется за это время, то собак будут усыплять.
Ранее законодательное собрание Забайкальского края поддержало в первом чтении изменения в региональный закон, который разрешает умерщвление бездомных собак, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Неизвестный объект сбили в небе около египетского курорта
- Авиастроительная корпорация объявила о выполнении гособоронзаказа за год
- СМИ заявили о задержании мэра Кургана Елены Ситниковой
- Агрессивных бродячих собак разрешили усыплять в Астраханской области
- Роман «1984» Оруэлла воровали из магазинов в 2023 году чаще всего
- Производство красной икры в РФ выросло в 2,1 раза за год
- «Сорвали наступление ВСУ»: Шойгу заявил, что ВС РФ выполнили главную задачу года
- СМИ: Суд взыскал со звезды «Последнего богатыря» Хориняка 100 тысяч рублей
- Названы сроки первого полёта SJ-100 с российским двигателем
- Адвокат Жорин назвал здравым смыслом отказ СК от возбуждения дела против Пугачевой
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru