Агрессивных бродячих собак разрешили усыплять в Астраханской области

Парламент Астраханской области разрешил усыплять агрессивных бродячих собак.

Человеческий подход: В России спорят об участи бездомных собак

Содержать таких животных в приютах будут до 15 дней. Если новый хозяин не найдется за это время, то собак будут усыплять.

Ранее законодательное собрание Забайкальского края поддержало в первом чтении изменения в региональный закон, который разрешает умерщвление бездомных собак, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Бездомные ЖивотныеАстраханская ОбластьСобаки

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