Агрессивных бродячих собак разрешили усыплять в Астраханской области

Содержать таких животных в приютах будут до 15 дней. Если новый хозяин не найдется за это время, то собак будут усыплять.

Ранее законодательное собрание Забайкальского края поддержало в первом чтении изменения в региональный закон, который разрешает умерщвление бездомных собак, напоминает «Радиоточка НСН».

