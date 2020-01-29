«На каждый гаджет найдется юзер». Эксперт о популярности кнопочных телефонов

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с НСН объяснил такой интерес к кнопочным телефонам среди россиян удобством в использовании и экономией времени.

«Это вопрос удобства и экономии времени, которое уходит на крутые смартфоны, в которых много функций. Да, статистика такова. Когда в кармане простой телефон просто для звонка и смс, никаких вопросов. Так что, казалось бы, кнопочным конец, но ничего подобного. Они не выйдут из обращения до тех пор, пока старшее поколение не сменится поколением двухтысячных, когда состарятся те люди, которые уже родились с мобильными телефонами. Видите, на всякий гаджет находится пользователь. Я не думаю, что здесь совсем какие-нибудь низкого уровня обеспечения люди. Это скорее, как раз те, у кого все есть. Но параллельно идет покупка и недешевых смартфонов. Эти две тенденции развиваются одновременно. Так что, чтобы бросили покупать крутые и недешевые и взялись покупать кнопочные, этого нет», - заключил собеседник НСН.

Ранее ВЦИОМ провел опрос среди россиян о запрете использования мобильных телефонов учениками в школах. Более половины опрошенных поддержали эту идею, многих из них допускают, что такая мера благоприятно скажется на учебном процессе. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН заявила, что телефон не должен находится у школьников в руках во время уроков.

