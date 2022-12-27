На Камчатке военному дали реальный срок за отказ от участия в спецоперации

Военный суд в Петропавловске-Камчатском приговорил военнослужащего к 1 году и 8 месяцам лишения свободы за отказ от участия в специальной военной операции. Об этом сообщает агентство «Кам 24» со ссылкой на 35-й военный гарнизонный суд.

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Отмечается, что в октябре военнослужащий Алексей Б. в нарушение устава внутренней службы в Вооруженных силах РФ и дисциплинарного права ВС РФ «не желая участвовать в военных действиях, отказался от участия в военных действиях, то есть от убытия в соответствии с приказом командира воинской части в зону СВО».

Мужчину осудили по статье УК РФ «Отказ от участия в военных или боевых действиях» и назначили ему наказание в виде года и восьми месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Приговор не вступил в законную силу, военный подал апелляцию в Тихоокеанский флотский суд.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:СпецоперацияВоеннослужащиеСудПетропавловск-камчатский
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