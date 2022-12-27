На Камчатке военному дали реальный срок за отказ от участия в спецоперации
Военный суд в Петропавловске-Камчатском приговорил военнослужащего к 1 году и 8 месяцам лишения свободы за отказ от участия в специальной военной операции. Об этом сообщает агентство «Кам 24» со ссылкой на 35-й военный гарнизонный суд.
Отмечается, что в октябре военнослужащий Алексей Б. в нарушение устава внутренней службы в Вооруженных силах РФ и дисциплинарного права ВС РФ «не желая участвовать в военных действиях, отказался от участия в военных действиях, то есть от убытия в соответствии с приказом командира воинской части в зону СВО».
Мужчину осудили по статье УК РФ «Отказ от участия в военных или боевых действиях» и назначили ему наказание в виде года и восьми месяцев лишения свободы в колонии-поселении.
Приговор не вступил в законную силу, военный подал апелляцию в Тихоокеанский флотский суд.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 197 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 692 / сут.
- В Австрии допустили частичное отключение электричества зимой в Евросоюзе
- В Госдуме заявили, что ценой исключения России из ООН станет мировой военный конфликт
- В генконсульстве России допустили открытие наземного сообщения с Китаем в 2023 году
- Тайвань продлил обязательную срочную военную службу до года
- На Камчатке военному дали реальный срок за отказ от участия в спецоперации
- Свиной грипп обнаружили во всех регионах России
- СМИ: В Подмосковье задержали восемь бежавших из зоны СВО мобилизованных с оружием
- Лукашенко: Минск и Москва окончательно согласовали все вопросы
- СМИ анонсировали повышение цен на мобильную связь в России
- СМИ: «Солнцепек» ликвидировал танки ВСУ на краснолиманском направлении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru