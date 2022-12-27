На Камчатке военному дали реальный срок за отказ от участия в спецоперации

Отмечается, что в октябре военнослужащий Алексей Б. в нарушение устава внутренней службы в Вооруженных силах РФ и дисциплинарного права ВС РФ «не желая участвовать в военных действиях, отказался от участия в военных действиях, то есть от убытия в соответствии с приказом командира воинской части в зону СВО».

Мужчину осудили по статье УК РФ «Отказ от участия в военных или боевых действиях» и назначили ему наказание в виде года и восьми месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Приговор не вступил в законную силу, военный подал апелляцию в Тихоокеанский флотский суд.

