На Камчатке скончался ребенок из-за халатности матери
Четырехлетний мальчик скончался от истощения на Камчатке, сообщает пресс-служба регионального СК России.
По данным следствия, его мать знала, что ребенку требуется специальный уход и питание, однако не обращалась в медучреждения, так как мальчик имел врожденное заболевание слизистой оболочки тонкого кишечника. С сентября по декабрь 2021 года женщина злоупотребляла алкоголем и не проявляла заботы и внимания по отношению к ребенку. Без необходимой диеты питания мальчик умер от истощения.
Следственные действия ведутся по статье о причинении смерти по неосторожности.
Тем временем, следственные органы в Санкт-Петербурге инициировали проверку после того, как ребенок был госпитализирован с ожогами. Его мать была в нетрезвом состоянии и не могла помочь малышу.
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