В Татарстане на снимавшую на видео избиение ребенка мать завели уголовное дело
Уголовное дело возбудили в Татарстане по факту издевательств матери над малолетней дочерью, запечатленных на видео. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ региона.
Инцидент произошел 1 декабря в квартире дома по проспекту Победы в городе Казань. По данным источника, ролик был размещен в социальных сетях. На кадрах видно, что снимающая видео 31-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, швыряет на пол, толкает и бьет голую девочку 2020 года рождения и называет ее «подопытным кроликом», над которым можно издеваться.
В прокуратуре Татарстана уже организовали проверку. Ребенка изъели из семьи и отправили в медицинское учреждение. Полиция поставила семью на учет.
Ранее против матери уже было возбуждено уголовное дело по статье «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
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