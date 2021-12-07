В Татарстане на снимавшую на видео избиение ребенка мать завели уголовное дело

Уголовное дело возбудили в Татарстане по факту издевательств матери над малолетней дочерью, запечатленных на видео. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ региона.

Инцидент произошел 1 декабря в квартире дома по проспекту Победы в городе Казань. По данным источника, ролик был размещен в социальных сетях. На кадрах видно, что снимающая видео 31-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, швыряет на пол, толкает и бьет голую девочку 2020 года рождения и называет ее «подопытным кроликом», над которым можно издеваться.

Уголовное дело после убийства пятилетней девочки завели в Красноярске

В прокуратуре Татарстана уже организовали проверку. Ребенка изъели из семьи и отправили в медицинское учреждение. Полиция поставила семью на учет.

Ранее против матери уже было возбуждено уголовное дело по статье «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

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ФОТО: pxhere.com
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