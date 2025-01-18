На Камчатке СК возбудил дело после заражения пациентов онкодиспансера гепатитом

На Камчатке СК возбудил уголовное дело после заражения минимум 36 пациентов краевого онкодиспансера гепатитом В и С. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Камчатскому краю.

Отмечается, что дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ было заведено по факту преступной халатности неустановленных работников диспансера, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.