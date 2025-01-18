На Камчатке СК возбудил дело после заражения пациентов онкодиспансера гепатитом
На Камчатке СК возбудил уголовное дело после заражения минимум 36 пациентов краевого онкодиспансера гепатитом В и С. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Камчатскому краю.
Отмечается, что дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ было заведено по факту преступной халатности неустановленных работников диспансера, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Представители пресс-службы добавили, что в настоящий момент ход расследования дела контролируют сотрудники надзорного ведомства. При этом точное число пострадавших до сих пор устанавливается.
До этого Петропавловск-Камчатский городской суд постановил на 30 дней закрыть кабинет компьютерной томографии в онкодиспансере после расследования причин возникновения очага распространения гепатита видов В и С. Согласно результатам административной проверки, в работе диспансера был выявлен ряд нарушений, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Известно, что они были связаны с неподобающим соблюдением санитарных и гигиенических норм.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru