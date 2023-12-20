На издательство «Эксмо» составили протокол за пропаганду ЛГБТ в комиксе

Зеленоградский районный суд Москвы зарегистрировал административный протокол за пропаганду ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в отношение издательства «Эксмо», сообщает РИА Новости.

Телеканал оштрафовали на миллион за гей-пропаганду в клипе Баскова

Поводом послужило издание комиксов «Голубь Геннадий», автором которых является украинская художница под псевдонимом Koro. Ранее в МВД обратился глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Депутат убежден, что книга с возрастным ограничением 12+ «открыто формирует гомосексуальные установки».

«Вдвойне возмутительно, что автор комиксов — находится на Украине и не скрывает, что направляет гонорары от книг на поддержку ВСУ», - подчеркнул Хинштейн в своем Telegram-канале.

Ранее по статье о ЛГБТ-пропаганде оштрафовали телеканал «Точка ТВ» из-за клипа певца Николая Баскова, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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