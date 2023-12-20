На издательство «Эксмо» составили протокол за пропаганду ЛГБТ в комиксе
Зеленоградский районный суд Москвы зарегистрировал административный протокол за пропаганду ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в отношение издательства «Эксмо», сообщает РИА Новости.
Поводом послужило издание комиксов «Голубь Геннадий», автором которых является украинская художница под псевдонимом Koro. Ранее в МВД обратился глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Депутат убежден, что книга с возрастным ограничением 12+ «открыто формирует гомосексуальные установки».
«Вдвойне возмутительно, что автор комиксов — находится на Украине и не скрывает, что направляет гонорары от книг на поддержку ВСУ», - подчеркнул Хинштейн в своем Telegram-канале.
Ранее по статье о ЛГБТ-пропаганде оштрафовали телеканал «Точка ТВ» из-за клипа певца Николая Баскова, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве ситуация по гриппу и ОРВИ соответствует сезону
- На издательство «Эксмо» составили протокол за пропаганду ЛГБТ в комиксе
- СМИ: Компания «Киевстар» устранила проблемы со связью на Украине
- Мизулина потребовала проверить рэпера Пашу Техника на пропаганду наркотиков
- Минпромторг: завод Bridgestone в Ульяновске перейдет к группе S8 Capital
- Боррель: Евросоюз будет «безвозвратно испорчен» при победе России на Украине
- Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе
- Депутат Вишневский: МО РФ отказалось ограничивать срок службы мобилизованных
- Названы самые популярные российские фильмы 2023 года
- Прибалтийские страны договорились об одинаковом применении санкций против РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru