На испытание вакцины от COVID-19 записались 25 тысяч москвичей
Заявки на участие в пострегистрационном исследовании вакцины против коронавируса COVID-19 подали уже 25 тысяч добровольцев, сообщила в понедельник заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, в понедельник начинается базовая диагностика здоровья первых участников испытаний. Решение о возможности вакцинации от COVID-19 на этот этапе по итогам скрининга примут врачи.
К исследованию не допускают беременных женщин и несовершеннолетних. Как ожидается, оно продлится 180 дней. Если результаты тестирования устроят специалистов, вакцина от COVID-19 получит постоянное регистрационное удостоверение.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что серьёзная массовая вакцинация в столице станет возможна в конце этого года или в начале следующего, передаёт RT.
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