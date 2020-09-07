На испытание вакцины от COVID-19 записались 25 тысяч москвичей

Заявки на участие в пострегистрационном исследовании вакцины против коронавируса COVID-19 подали уже 25 тысяч добровольцев, сообщила в понедельник заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, в понедельник начинается базовая диагностика здоровья первых участников испытаний. Решение о возможности вакцинации от COVID-19 на этот этапе по итогам скрининга примут врачи.

К исследованию не допускают беременных женщин и несовершеннолетних. Как ожидается, оно продлится 180 дней. Если результаты тестирования устроят специалистов, вакцина от COVID-19 получит постоянное регистрационное удостоверение.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что серьёзная массовая вакцинация в столице станет возможна в конце этого года или в начале следующего, передаёт RT.

