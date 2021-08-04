На Играх в Токио выявили 29 новых случаев COVID-19
Оргкомитет летних Игр в Токио сообщил о 29 новых положительных результатах теста на коронавирусную инфекцию. Отмечается, что в число заболевших вошли четыре спортсмена.
Ещё 25 случаев заражения – это волонтёры, персонал и подрядчики, подчеркивает RT. Таким образом, общее количество положительных результатов теста на Олимпиаде составило 327.
Между тем, накануне суточный прирост заражений коронавирусом составил 18 случаев. Среди сдавших положительные тесты на COVID-19 представители подрядных организаций, персонала, СМИ, один волонтер и один спортсмен.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвящённые главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru