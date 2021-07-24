На Играх в Токио выявили 17 новых случаев заражения COVID-19

Положительные тесты на коронавирус сдали как минимум 17 человек, задействованных в проведении Олимпийских игр в Токио. Соответствующий отчет опубликован на сайте оргкомитета Игр.

Отмечается, что один из заразившихся проживает на территории Олимпийской деревни, еще один спортсмен — за ее пределами.

Кроме того, COVID-19 выявили у 14 японских подрядчиков и двух связанных с проведением Олимпиады человек.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

