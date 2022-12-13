На границе с Косово задержали корреспондента канала «Звезда»

Сербская полиция задержала корреспондента российского телеканала «Звезда» Алексея Дегтярева на границе с частично признанной республикой Косово. Сообщение об этом опубликовано на сайте канала.

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«Он рассказал, что ситуация произошла в момент, когда он работал в поселке Рашка на границе с непризнанной республикой Косово», — отмечает СМИ.

«Звезда» выясняет причину задержания журналиста, телеканал направил все необходимые запросы консульству РФ.

Как сообщили в посольстве России в Сербии, дипмиссия находится в контакте с сербским МВД для выяснения обстоятельств случившегося.

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ФОТО: РИА Новости / Гавро Дешич
ТЕГИ:ЗадержаниеЖурналистыКосовоСербия
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