На границе с Косово задержали корреспондента канала «Звезда»

«Он рассказал, что ситуация произошла в момент, когда он работал в поселке Рашка на границе с непризнанной республикой Косово», — отмечает СМИ.

«Звезда» выясняет причину задержания журналиста, телеканал направил все необходимые запросы консульству РФ.

Как сообщили в посольстве России в Сербии, дипмиссия находится в контакте с сербским МВД для выяснения обстоятельств случившегося.

