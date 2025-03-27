В России может появиться самозапрет на оформление сим-карт
Сервис по самозапрету дистанционного оформления сим-карт может появиться на портале «Госуслуги» в следующем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера - главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
«Самозапрет на дистанционное оформление sim-карт могут запустить весной 2026 года», - отмечается в сообщении.
Сервис ориентировочно заработает в марте.
Кроме того, в России могут внедрить самозапрет на международные звонки. В аппарате Григоренко ожидают, что введение ограничений на получение звонков с иностранных номеров и с территории других государств станет доступно в сентябре текущего года.
Ранее на портале госуслуг появилась возможность устанавливать самозапрет на получение кредитов, за первые две недели такой услугой воспользовались 6,2 млн россиян, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru