На «Госуслугах» запустили сервис «Жизненная ситуация» для многодетных семей

Сервис «Жизненная ситуация» для многодетных семей запустили на портале госуслуг. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«Услуги, которые необходимы многодетным семьям, находятся в одном месте и оказываются комплексно по принципу "жизненной ситуации"», — отмечается в сообщении.

С помощью нового сервиса россияне могут получить статус многодетной семьи и электронное удостоверение. Документом можно воспользоваться для приобретения карты лояльности в ряде торговых сетей.

Планируется, что в будущем через сервис «Жизненная ситуация» можно будет прикрепиться к поликлинике и оформить выплаты на детей: единовременную при рождении ребенка, ежемесячные социальные выплаты, соцвыплаты для обеспечения школьной и спортивной формой. Кроме того, в сервисе будут доступны ежемесячные выплаты на проезд.

Ранее на «Госуслугах» запустили сервисы с мерами поддержки для жителей Белгорода.

