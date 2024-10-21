На «Госуслугах» запустили сервис «Жизненная ситуация» для многодетных семей
Сервис «Жизненная ситуация» для многодетных семей запустили на портале госуслуг. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.
«Услуги, которые необходимы многодетным семьям, находятся в одном месте и оказываются комплексно по принципу "жизненной ситуации"», — отмечается в сообщении.
С помощью нового сервиса россияне могут получить статус многодетной семьи и электронное удостоверение. Документом можно воспользоваться для приобретения карты лояльности в ряде торговых сетей.
Планируется, что в будущем через сервис «Жизненная ситуация» можно будет прикрепиться к поликлинике и оформить выплаты на детей: единовременную при рождении ребенка, ежемесячные социальные выплаты, соцвыплаты для обеспечения школьной и спортивной формой. Кроме того, в сервисе будут доступны ежемесячные выплаты на проезд.
Ранее на «Госуслугах» запустили сервисы с мерами поддержки для жителей Белгорода.
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