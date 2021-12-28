На «Госуслугах» запустили сервис для оформления выплат по уходу за нетрудоспособными

Россияне смогут подать заявление в Пенсионный фонд (ПФР) о назначении выплаты по уходу за нетрудоспособным гражданином через портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

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Ведомство совместно с Минтрудом и ПФР запустили на «Госуслугах» соответствующий социальный сервис. Теперь неработающие граждане, ухаживающие за нетрудоспособными лицами, могут оформить выплату в режиме реального времени: для этого необходимо проживать на территории России и иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.

Компенсация полагается россиянам, которые осуществляют уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), гражданином старше 80 лет либо за престарелым, нуждающимся в уходе по заключению лечебного учреждения. Ежемесячную выплату могут получить те, кто ухаживает за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или за инвалидом с детства I группы.

В Минцифры ожидают, что новым сервисом ежегодно будут пользоваться более 1,5 млн россиян, пишет «Свободная пресса».

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