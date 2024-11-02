На «Госуслугах» запустили регистрацию владельцев каналов с 10 тысячами подписчиков
Механизм регистрации владельцев каналов и страниц в социальных сетях, число подписчиков которых превышает 10 тысяч, запустили на портале госуслуг. Об этом сообщает Минцифры.
Как отметили в ведомстве, идентификация каналов или страницы добровольная. Ресурсы будут включаться в специальный перечень Роскомнадзора.
«Регистрация доступна как для физических, так и для юридических лиц и ИП, граждан России и иностранцев с подтвержденной учетной записью», — подчеркнули в министерстве.
Минцифры отметило, что при регистрации потребуется указать объем базовых сведений о канале и владельце. Как напомнили в ведомстве, если ресурс не будет включен в перечень Роскомнадзора, со следующего года рекламодатели не смогут размещать на нем рекламу. При этом другие каналы и страницы не смогут репостить его сообщения.
Ранее Роскомнадзор представил порядок регистрации популярных блогеров с аудиторией более 10 тысяч подписчиков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru