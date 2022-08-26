На «Госуслугах» временно нельзя оформить приглашение на въезд в РФ

На портале «Госуслуги» временно недоступно оформление приглашения на въезд в РФ. Об этом говорится в сообщении на портале.

Также временно не работает раздел по выдаче паспортов.

Ранее в пятницу стало известно, что консульский департамент МИД приостановил прием заявлений на выдачу загранпаспортов со сроком действия 10 лет. В сообщении указывается, что это временная мера в связи с техническими проблемами.

