На «Госуслугах» временно нельзя оформить приглашение на въезд в РФ

На портале «Госуслуги» временно недоступно оформление приглашения на въезд в РФ. Об этом говорится в сообщении на портале.

Также временно не работает раздел по выдаче паспортов.

Ранее в пятницу стало известно, что консульский департамент МИД приостановил прием заявлений на выдачу загранпаспортов со сроком действия 10 лет. В сообщении указывается, что это временная мера в связи с техническими проблемами.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ГосуслугиПаспорт
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