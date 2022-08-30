На «Госуслугах» восстановили работу раздела по оформлению загранпаспорта

Подача заявлений на оформление внутренних и заграничных паспортов граждан России вновь стала доступна на портале «Госуслуги», сообщает РИА Новости.

Департамент МИД приостановил прием заявлений на выдачу 10-летних загранпаспортов

Россияне могут оформить заявку на получение как пятилетнего загранпаспорта старого образца, так и десятилетнего документа нового образца. Для этого гражданину следует заполнить анкету, прикрепить нужные файлы и оплатить госпошлину.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила временную приостановку выдачи десятилетних загранпаспортов необходимостью провести технические работы в системе, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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