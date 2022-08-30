На «Госуслугах» восстановили работу раздела по оформлению загранпаспорта
Подача заявлений на оформление внутренних и заграничных паспортов граждан России вновь стала доступна на портале «Госуслуги», сообщает РИА Новости.
Россияне могут оформить заявку на получение как пятилетнего загранпаспорта старого образца, так и десятилетнего документа нового образца. Для этого гражданину следует заполнить анкету, прикрепить нужные файлы и оплатить госпошлину.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила временную приостановку выдачи десятилетних загранпаспортов необходимостью провести технические работы в системе, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,5 млн+37 067 / сут.
Умерли
384 тыс.+94 / сут.
Выздоровели
18,6 млн+36 729 / сут.
- На «Госуслугах» восстановили работу раздела по оформлению загранпаспорта
- «Рассадник вирусов!»: Иммунолог призвал вернуть в школы антиковидные меры
- Адвокат: для обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова запросили 24 года колонии
- Станцию метро «Владыкино» временно закрыли в Москве
- Печкин был бы доволен: российских почтальонов пересадили на электровелосипеды
- Ас-Садр приказал своим сторонникам покинуть «зелёную зону» Багдада
- Песков анонсировал встречу Путина с главой Росгвардии
- Минобороны РФ: при попытке наступления ВСУ потеряли более 1,2 тысячи военных
- Песков опроверг информацию о поставках иранских беспилотников в Россию
- Собянин обозначил основные задачи московского образования в новом учебном году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru