На госуслугах во всех регионах РФ появится бесплатная юрпомощь

Бесплатную юридическую помощь включат в госуслуги, она будет доступна во всех российских регионах. Об этом сообщил Минюст.

В ведомстве рассказали о вводе в эксплуатацию информационной системы «Правовая помощь», позволяющей быстро и качественно оказывать бесплатную юрпомощь в удаленном формате. В десяти пилотных регионах оказали помощь более чем в 115 тысячах случаев.

«В 2025 году федеральная государственная информационная система "Правовая помощь" заработает уже в каждом регионе. Система будет взаимодействовать с порталом госуслуг, а также будет включена в... платформу "ГосТех"», — указали в Минюсте.

Планируется, что к ней подключат участников системы бесплатной юрпомощи во всех регионах РФ.

Ранее стало известно, что в приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» появится сервис для обмена сообщениями между автомобилистами.

