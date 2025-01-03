На госуслугах во всех регионах РФ появится бесплатная юрпомощь
Бесплатную юридическую помощь включат в госуслуги, она будет доступна во всех российских регионах. Об этом сообщил Минюст.
В ведомстве рассказали о вводе в эксплуатацию информационной системы «Правовая помощь», позволяющей быстро и качественно оказывать бесплатную юрпомощь в удаленном формате. В десяти пилотных регионах оказали помощь более чем в 115 тысячах случаев.
«В 2025 году федеральная государственная информационная система "Правовая помощь" заработает уже в каждом регионе. Система будет взаимодействовать с порталом госуслуг, а также будет включена в... платформу "ГосТех"», — указали в Минюсте.
Планируется, что к ней подключат участников системы бесплатной юрпомощи во всех регионах РФ.
Ранее стало известно, что в приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» появится сервис для обмена сообщениями между автомобилистами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru