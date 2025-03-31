На «Госуслугах» с 1 апреля запустят сервис проверки регистрации SIM-карт

С 1 апреля на портале «Госуслуги» начнет работу сервис для проверки всех SIM-карт, зарегистрированных на гражданина, сообщили в МВД.

По данным ведомства, новый инструмент позволит выявлять неучтенные номера, которые могут использоваться мошенниками, и тем самым защитить владельцев от преступных схем.

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В Госдуме предупредили, что в первые часы и дни работы возможны технические сбои, однако запуск подготовлен.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что с 1 апреля вступает в силу закон, ограничивающий число SIM-карт на одного человека до 20. Проверить их количество можно будет через «Госуслуги», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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