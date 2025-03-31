На «Госуслугах» с 1 апреля запустят сервис проверки регистрации SIM-карт
С 1 апреля на портале «Госуслуги» начнет работу сервис для проверки всех SIM-карт, зарегистрированных на гражданина, сообщили в МВД.
По данным ведомства, новый инструмент позволит выявлять неучтенные номера, которые могут использоваться мошенниками, и тем самым защитить владельцев от преступных схем.
В Госдуме предупредили, что в первые часы и дни работы возможны технические сбои, однако запуск подготовлен.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что с 1 апреля вступает в силу закон, ограничивающий число SIM-карт на одного человека до 20. Проверить их количество можно будет через «Госуслуги», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Правительство поддержало уголовное наказание за осквернение мемориалов
- Медведев сравнил приговор Ле Пен с ситуацией в Румынии
- Аргентина уведомила РФ о задержании 13 человек по делу о торговле людьми
- Шесть стран ЕС поддержали сохранение российских активов под арестом
- На «Госуслугах» с 1 апреля запустят сервис проверки регистрации SIM-карт
- Партия Порошенко опровергла связь депутата с инцидентом у военкомата
- Чистый убыток «Почты России» вырос по итогам 2024 года в 2,9 раза
- Маск: Приговор Ле Пен является злоупотреблением системой правосудия
- В Евросоюзе призвали определить дату окончания переговоров по Украине
- Тела троих из четверых пропавших военных США найдены после учений в Литве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru