На «Госуслугах» с 1 апреля запустят сервис проверки регистрации SIM-карт

С 1 апреля на портале «Госуслуги» начнет работу сервис для проверки всех SIM-карт, зарегистрированных на гражданина, сообщили в МВД.

По данным ведомства, новый инструмент позволит выявлять неучтенные номера, которые могут использоваться мошенниками, и тем самым защитить владельцев от преступных схем.