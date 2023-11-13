На «Госуслугах» появятся электронные студенческие и зачетки
Новые возможности для студентов — электронные зачетные книжки, студенческие билеты и другие подтверждающие обучение документы — появятся на портале «Госуслуги». Об этом сообщили в Минцифры.
«Проект соответствующего документа Минцифры опубликовало на regulation.gov.ru. Предполагается, что электронный студенческий будет доступен уже в 2024 году», — указали в ведомстве.
Благодаря нововведениям студенты бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординаторы и аспиранты смогут онлайн следить за успеваемостью и пользоваться студенческими скидками.
Планируется, что с электронными документами будут доступны покупка билетов со скидкой на электрички и поезда, оформление проездного на городской транспорт, посещение культурных мероприятий, проход на территорию университета.
«Электронный студенческий не отменит обычный. Студент сможет одинаково пользоваться двумя документами», — подчеркнули в Минцифры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru