На «Госуслугах» появятся электронные студенческие и зачетки

Новые возможности для студентов — электронные зачетные книжки, студенческие билеты и другие подтверждающие обучение документы — появятся на портале «Госуслуги». Об этом сообщили в Минцифры.

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«Проект соответствующего документа Минцифры опубликовало на regulation.gov.ru. Предполагается, что электронный студенческий будет доступен уже в 2024 году», — указали в ведомстве.

Благодаря нововведениям студенты бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординаторы и аспиранты смогут онлайн следить за успеваемостью и пользоваться студенческими скидками.

Планируется, что с электронными документами будут доступны покупка билетов со скидкой на электрички и поезда, оформление проездного на городской транспорт, посещение культурных мероприятий, проход на территорию университета.

«Электронный студенческий не отменит обычный. Студент сможет одинаково пользоваться двумя документами», — подчеркнули в Минцифры.

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ФОТО: РИА Новости
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