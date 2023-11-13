На «Госуслугах» появятся электронные студенческие и зачетки

«Проект соответствующего документа Минцифры опубликовало на regulation.gov.ru. Предполагается, что электронный студенческий будет доступен уже в 2024 году», — указали в ведомстве.

Благодаря нововведениям студенты бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординаторы и аспиранты смогут онлайн следить за успеваемостью и пользоваться студенческими скидками.

Планируется, что с электронными документами будут доступны покупка билетов со скидкой на электрички и поезда, оформление проездного на городской транспорт, посещение культурных мероприятий, проход на территорию университета.

«Электронный студенческий не отменит обычный. Студент сможет одинаково пользоваться двумя документами», — подчеркнули в Минцифры.

