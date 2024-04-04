На «Госуслугах» появился раздел для ветеранов спецоперации

На портале «Госуслуги» запустили раздел для ветеранов специальной военной операции, сообщает в Telegram Минцифры РФ.

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Цифровой помощник Робот Макс ответит на все интересующие вопросы от ветеранов и их родственников. В разделе ветераны найдут необходимую информацию о льготах, реабилитации и медицинской помощи, о путевках в санаторий, помощи с трудоустройством.

В разделе есть информация для родственников ветеранов боевых действий.

Ранее в России упростили порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:СпецоперацияГосуслуги

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