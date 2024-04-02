Госдума одобрила запрет увольнять вдов ветеранов боевых действий

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении проект закона о дополнительных трудовых гарантиях вдовам погибших ветеранов боевых действий. Документ. В частности, вводит запрет на увольнение работодателями таких вдов на протяжении 12 месяцев с момента гибели супруга.

В документ также прописаны исключения из его положений. Речь идёт о случаях, когда женщина успела вступить в следующий брак, либо несколько раз грубо нарушала трудовую дисциплину.

Председатель нижней палаты парламента напомнил, что на сегодня запрещается увольнять женщин, которые имеют ребенка в возрасте до 3 лет, воспитывают ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, а также матерей - одиночек. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», теперь законопроект будет направлен на утверждение в Совет Федерации.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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