ФСБ предотвратила четыре покушения на главу Крыма Аксенова за год
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за последний год ФСБ России предотвратило четыре покушения на него, рассказал он в эфире телеканала «Крым 24».
Он отметил, что все участники покушений задержаны.
В июле прошлого года ФСБ сообщала, что предотвратила попытку покушения на главу Крыма, которая была организована украинскими спецслужбами. В связи с этим был задержан гражданин России. Мужчина собирался подорвать автомобиль Аксенова, но был пойман, когда забирал бомбу из тайника. На него завели уголовное дело по статье «покушение на теракт» и «незаконное приобретение взрывчатки».
Тогда глава Крыма выразил благодарность сотрудникам спецслужб и отметил, что террористическая угроза со стороны Украины может быть полностью устранена, только если задачи специальной военной операции будут выполнены, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru