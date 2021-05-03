На Эльбрусе найдены тела пропавших альпинистов

Найдены тела двух альпинистов, которые пропали больше недели назад на Эльбрусе, сообщает Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России.

В Гималаях нашли трех российских альпинистов

«На северном склоне Эльбруса обнаружены тела пропавших ранее девушки и гида», - следует из сообщения.

После восхождения группа должна была 21 апреля выйти на поляну Азау. 17 апреля они сообщили, что из-за плохой погоды вынуждены «зарыться в снег уже на вторую ночевку». Больше на связь они не выходили.

Ранее спасатели обнаружили трех российских альпинистов, пропавших при восхождении на Аннапурну в Гималаях.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АльпинистыЭльбрус
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