На Эльбрусе найдены тела пропавших альпинистов
Найдены тела двух альпинистов, которые пропали больше недели назад на Эльбрусе, сообщает Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России.
«На северном склоне Эльбруса обнаружены тела пропавших ранее девушки и гида», - следует из сообщения.
После восхождения группа должна была 21 апреля выйти на поляну Азау. 17 апреля они сообщили, что из-за плохой погоды вынуждены «зарыться в снег уже на вторую ночевку». Больше на связь они не выходили.
Ранее спасатели обнаружили трех российских альпинистов, пропавших при восхождении на Аннапурну в Гималаях.
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