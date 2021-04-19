В Гималаях нашли трех российских альпинистов

Спасатели обнаружили трех российских альпинистов, пропавших при восхождении на Аннапурну в Гималаях, сообщает оператор Seven Summit Treks. Их доставят в больницу в Катманду.

Россиян нашли между третьей и четвертой стоянкой. Один из них уже находится в базовом лагере, еще двоих доставят вертолетом.

Три российских альпиниста пропали в Гималаях

Сергей Кондрашкин, Александр Лутохин и Дмитрий Синев перестали выходить на связь 18 апреля. Утром 19 апреля оператор Seven Summit Treks, организующий горные экспедиции, направил спасателей на поиски пропавших альпинистов. Оператор также отправил на гору вертолет с запасами еды и воды.

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:АльпинистыРоссияСпасатели
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