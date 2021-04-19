В Гималаях нашли трех российских альпинистов

Спасатели обнаружили трех российских альпинистов, пропавших при восхождении на Аннапурну в Гималаях, сообщает оператор Seven Summit Treks. Их доставят в больницу в Катманду.

Россиян нашли между третьей и четвертой стоянкой. Один из них уже находится в базовом лагере, еще двоих доставят вертолетом.