На экс-гитариста «Короля и Шута» составили протокол о дискредитации армии

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал административное дело против бывшего бас-гитариста группы «Король и Шут» Александра Балунова, известного как Балу. Согласно данным суда, протокол составлен по статье о публичной дискредитации использования российских Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). По этой статье музыканту грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Александр Балунов родился в 1973 году в Ленинграде. Был одним из основателей группы «Король и Шут». Коллектив образовался в 1988 году под названием «Контора», в его состав вошли Михаил Горшенев, Александр Щеголев и Андрей Князев.

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В группе Балунов играл до 2006 года, объяснив свой уход личными и внутренними разногласиями, а также желанием покинуть коллектив на пике популярности.

После ухода из группы музыкант переехал в США, где поселился в Калифорнии и получил американское гражданство. Группа «Король и Шут» прекратила существование в 2013 году после смерти Михаила Горшенева, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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