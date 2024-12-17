На экс-гитариста «Короля и Шута» составили протокол о дискредитации армии

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал административное дело против бывшего бас-гитариста группы «Король и Шут» Александра Балунова, известного как Балу. Согласно данным суда, протокол составлен по статье о публичной дискредитации использования российских Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). По этой статье музыканту грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Александр Балунов родился в 1973 году в Ленинграде. Был одним из основателей группы «Король и Шут». Коллектив образовался в 1988 году под названием «Контора», в его состав вошли Михаил Горшенев, Александр Щеголев и Андрей Князев.