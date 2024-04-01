На должность председателя Верховного суда рекомендовали Ирину Подносову

Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала главу Судебной коллегии по экономическим спорам Ирину Подносову на пост председателя Верховного суда. Об этом пишет ТАСС.

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«Коллегия... единогласно приняла решение рекомендовать Подносову на должность председателя Верховного суда РФ», — объявил председатель ВККС Николай Тимошин.

В феврале в возрасте 80 лет умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, напоминает RT. Позже ВККС сообщила об открытии вакансии на должность главы ВС. Эксперты называли одними из возможных кандидатов на этот пост Ирину Подносову, а также зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:РоссияВерховный Суд РФ

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