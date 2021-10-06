На должность и.о. ректора МГТУ им. Баумана назначили Михаила Гордина

Должность исполняющего обязанности ректора Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана займет Михаил Гордин. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ.

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«Исполняющим обязанности МГТУ имени Баумана назначен Михаил Валерьевич Гордин», - цитирует сообщение ведомства РИА Новости. Отмечается, что Гордин приступит к работе в четверг, 7 октября.

Михаил Гордин родился в 1969 году, окончил МГТУ им. Баумана. Работал научным сотрудником в Институте системного анализа РАН. Он также был управляющим директором ООО«СИБУР».

Предыдущим ректором вуза был Анатолий Александров. Он возглавлял университет более 10 лет, с апреля 2010 года.

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ФОТО: РИА Новости
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