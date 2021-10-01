«Менеджеры вместо людей образования». В Госдуме оценили «ректоропад»

Зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин назвал очевидной общую линию на смену руководителей вузов в России. 

Курс на смену ректоров в России очевиден, но это необязательно приведет к положительному результату. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин.

Накануне о своей отставке заявил ректор Финансового университета при правительстве Михаил Эскиндаров. С начала года власть сменилась почти в двух десятках российских вузов, включая Высшую школу экономики, МФТИ, МИФИ, РЭУ им. Плеханова и ряд региональных вузов. В СМИ это явление уже назвали ректоропадом. Смолин предположил, что уход Эскиндарова может быть связан с курсом нового руководства министерства высшего образования и науки.

«У меня нет инсайдерской информации по этому поводу, но поскольку речь идет о массовом явлении, вероятно, новое руководство министерства ведет политику обновления ректорского корпуса. У меня лично весьма положительное мнение о ректоре Эскиндарове. Почему он ушел, мне неизвестно. А общая линия на смену руководителей высших учебных заведений достаточно очевидна», - отметил Смолин.

Ректор Финансового университета при правительстве уйдет в отставку

В интервью для сайта вуза Эскиндаров объяснял, что толчком к его решению уйти с должности, была встреча с «замечательными молодыми людьми, руководящих ведущими вузами страны» на пресс-конференции, посвященной итогам вступительной кампании. Смолин рассказал, что не всегда «омолаживание» идет на пользу вузу и образованию в целом.

«Смотря какие молодые приходят на смену старшему поколению. Очень может быть, что это люди более разбирающиеся в современных технологиях и разных бизнес-моделях. Может, я ошибаюсь, но думаю, что это люди с другой системой ценностей – более менеджеры, чем люди образования. Как это будет сказываться на развитии образовательной системы – поживем увидим», - заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию.

При этом Смолин назвал вероятными новые громкие отставки до конца года.

«Я не пророк и эту тему с министром и заместителем министра не обсуждал, но если мы правильно понимаем, что есть такая тенденция, то это вполне вероятно», - предположил парламентарий.

Эскиндаров покинет свой пост 15 ноября. Сообщение об этом опубликовано на сайте вуза. По словам Эскиндарова, он обратился к учредителю университета — правительству РФ — и попросил по завершении срока действия его контракта назначить нового руководителя.

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