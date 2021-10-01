«Менеджеры вместо людей образования». В Госдуме оценили «ректоропад»

Курс на смену ректоров в России очевиден, но это необязательно приведет к положительному результату. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин.

Накануне о своей отставке заявил ректор Финансового университета при правительстве Михаил Эскиндаров. С начала года власть сменилась почти в двух десятках российских вузов, включая Высшую школу экономики, МФТИ, МИФИ, РЭУ им. Плеханова и ряд региональных вузов. В СМИ это явление уже назвали ректоропадом. Смолин предположил, что уход Эскиндарова может быть связан с курсом нового руководства министерства высшего образования и науки.

«У меня нет инсайдерской информации по этому поводу, но поскольку речь идет о массовом явлении, вероятно, новое руководство министерства ведет политику обновления ректорского корпуса. У меня лично весьма положительное мнение о ректоре Эскиндарове. Почему он ушел, мне неизвестно. А общая линия на смену руководителей высших учебных заведений достаточно очевидна», - отметил Смолин.