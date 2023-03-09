На Чукотке объявили о прекращении продаж бензина Аи-95
Дефицит бензина Аи-95 зафиксирован в Чукотском автономном округе, в связи с чем временно прекращена продажа его населению, сообщает пресс-служба АО «Чукотснаб».
В сообщении говорится, что запасы этого вида топлива оказались истощены раньше срока из-за высокого спроса, который на 30% превысил прогноз.
«Чукотснаб» не снимает с себя обязательства перед организациями по поставке бензина АИ-95 в рамках заключенных договоров и контрактов», - отметили в организации.
Отмечается, что реализация населению бензина Аи-95 приостановлена до начала навигации 2023 года.
Ранее в Ленинградской области стартовала программа субсидирования перевода машин на компримированный природный газ, необходимые затраты почти полностью покроют за счёт бюджетных средств, сообщают «Невские новости».
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