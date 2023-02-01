Эксперты предупредили о скором подорожании бензина в России

Бензин в России может подорожать на 5–11%, выше уровня прогнозируемой инфляции. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на данные аналитиков.

По данным РИА Новости, Россия занимает второе место среди европейских стран с самым дешевым бензином: на начало года литр 95-го топлива стоил 51,3 рублей. Лидер рейтинга — Казахстан (31,3 рубля за литр 95-го бензина). При этом самое дорогое топливо в Норвегии (145,2 рубля), Дании, Финляндии, Греции и Франции (более 135 рублей).

В свою очередь, мониторинговая организация GlobalPetrolPrices приводит данные по средним ценам на бензин в мире, согласно которым самое дешевое топливо продают в Венесуэле ($0,016), Ливии ($0,032) и Иране ($0,053). При этом самый дорогой бензин — в Гонконге (почти $3), Норвегии ($2,3) и Исландии ($2,3). По данным мониторинговой организации, в России бензин стоит $0,75 за литр.

Эксперты считают, что в 2023 году стоимость топлива в РФ вырастет. Как отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, в стране был увеличен акциз на моторное топливо на 4%, что снизит маржу производителей, а также повышен налог на добычу полезных ископаемых, который увеличивает фискальную нагрузку и снижает прибыль. Эксперт напомнил и о потолке цен на нефть из РФ и запрет на импорт нефтепродуктов.

«В такой ситуации можно ждать роста цен на топливо, но только ближе к лету, когда начнется высокий сезон. Бензин марки АИ-92 в среднем по стране может подорожать до 50 руб. за литр, АИ-95 — до 55 руб., дизель — до 60 руб. Разница цен в регионах будет сохраняться», — отметил Деев.

В свою очередь, главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман прогнозирует сокращение нефтепереработки в России и снижение выпуска бензина, мазута и дизельного топлива.

«Это вместе с ростом налогов на нефтяников приведет к повышению цен. За год средняя цена на бензин может вырасти на 7–11%, до 56–58 руб. То есть ценник будет расти примерно на 1,5–2 руб. в квартал. Так, например, к апрелю-маю топливо может подорожать до 53–54 руб.», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров указал, что в текущем году в стране сократится экспорт нефти, на фоне этого снизится прибыль нефтяных компаний, и оптовые цены на топливо внутри страны могут вырасти.

«Думаю, цены на бензин и дизель будут расти, но очень медленно и по итогам года этот рост не превысит 5–6%. То есть розничные цены вырастут в пределах 2,5–5 руб.», — поделился инвестор.

