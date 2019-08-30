На бюджет в российские вузы в этом году зачислены почти полмиллиона студентов

В этом году на бюджетные отделения в российские вузы зачислены почти 500 тысяч студентов. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе министерства образования. Там отметили, что в числе самых популярных направлений оказались образование и педагогические науки, инженерное дело, а также технологии и математика.

По оценкам Минобразования, в настоящий момент в институтах и университетах страны учатся 4 миллиона 100 тысяч человек, больше половины из них — студенты-очники.