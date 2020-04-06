На базе МГМУ им Сеченова создадут 2000 мест для больных COVID-19

Около двух тысяч коек для лечения пациентов с COVID-19 будут созданы на базе клиники Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова.



Соответствующее заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин в ходе церемонии открытия стационара на улице Погодинской. На мероприятии также присутствовал глава Минздрава России Михаил Мурашко.



«Мы продолжаем разворачивать активно коечный фонд для борьбы с коронавирусом. До этого мы активно разворачивали городскую сеть - городские клиники», - заявил Собянин, добавив, что теперь, в рамках поручений президента и премьер-министра, отработана система оказания содействия столице за счет федеральных клиник.



Последние активно включились в работу, в результате чего в МГМУ им Сеченова открывается первая очередь. Всего госпитали для инифициронных COVID-19 будут созданы на базе четырех клинических больниц Первого МГМУ имени Сеченова.

