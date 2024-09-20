На барбершопе в Иваново, где работал фигурант «Крокуса», снова появилась вывеска

На барбершопе в Тейково в Ивановской области повесили вывеску «открыто», которая была снята хозяевами заведения сразу после теракта в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили РИА Новости.

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Причиной для снятия вывески послужил тот факт, что до теракта здесь работал один из обвиняемых по делу «Крокуса» Мухаммадсобир Файзов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).

Сотрудник соседнего магазина рассказал, что барбершоп еще не работает и выразил надежду, что салон скоро откроется. По его словам, салон был популярный и пользовался спросом среди людей.

Ранее в трехзвездочном отеле в Москве прошли обыски по делу о теракте в «Крокусе», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
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