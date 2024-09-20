На барбершопе в Иваново, где работал фигурант «Крокуса», снова появилась вывеска
На барбершопе в Тейково в Ивановской области повесили вывеску «открыто», которая была снята хозяевами заведения сразу после теракта в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили РИА Новости.
Причиной для снятия вывески послужил тот факт, что до теракта здесь работал один из обвиняемых по делу «Крокуса» Мухаммадсобир Файзов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).
Сотрудник соседнего магазина рассказал, что барбершоп еще не работает и выразил надежду, что салон скоро откроется. По его словам, салон был популярный и пользовался спросом среди людей.
Ранее в трехзвездочном отеле в Москве прошли обыски по делу о теракте в «Крокусе», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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