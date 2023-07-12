На АвтоВАЗе назвали ложью информацию об осеннем повышении цен на автомашины

На АвтоВАЗе опровергли сообщения Telegram-каналов, согласно котором с октября этого года планируется повышение цены на все модели, выпускаемые на российском автогиганте, примерно на 10%, сообщает Autonews.ru.

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Первые данные о повышении цен на автомобили появились на странице Telegram-канала Mash, который ссылался на собственный источник на АвтоВАЗе.

«Полный бред и фантазии. Компания опровергает эти слухи и призывает не распространять заведомо ложную информацию», — сообщили в пресс-центре производителя.

Ранее глава «АвтоВАЗа» Соколов предупредил о росте цен на Lada из-за курса рубля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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