На АвтоВАЗе назвали ложью информацию об осеннем повышении цен на автомашины

Первые данные о повышении цен на автомобили появились на странице Telegram-канала Mash, который ссылался на собственный источник на АвтоВАЗе.

«Полный бред и фантазии. Компания опровергает эти слухи и призывает не распространять заведомо ложную информацию», — сообщили в пресс-центре производителя.

Ранее глава «АвтоВАЗа» Соколов предупредил о росте цен на Lada из-за курса рубля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

