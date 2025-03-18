При крушении самолета в Гондурасе погибли шесть человек

Самолет Jetstream 32 авиакомпании Lanhsa потерпел крушение после взлета на острове Роатан в Гондурасе. Об этом сообщили в агентстве гражданской авиации страны.

Отмечается, что ЧП произошло 17 марта в 18:18 (03:20 мск) в аэропорту имени Хуана Мануэля Гальвеса. Судно выполняло коммерческий рейс в авиагавань имени Гильермо Андерсона в Ла-Сейбе.

«По предварительной информации, через несколько секунд после взлета самолет рухнул в море. На борту находились два члена экипажа и 15 пассажиров», - сообщило ведомство в соцсети Х.

Как пишут местные СМИ со ссылкой на губернатора, при крушении самолета погибли шесть человек. Их личности пока не установлены. На месте ЧП продолжается поисковая операция.

Ранее одномоторный самолет разбился в округе Ланкастер в американском штате Пенсильвания, на борту находились пять человек. Сообщалось о нескольких пострадавших, напоминает 360.ru.

