На аукционе в Петербурге продадут пиджак Жириновского
Пиджак бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского продадут с молотка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Российского аукционного дома (РАД).
Стартовая цена пиджака - 200 тысяч рублей. В комплекте с ним идет сопроводительное письмо на бланке депутата Госдумы с личной подписью политика.
В РАД отметили, что в 2020 году Жириновский пообещал подарить свой пиджак одному из зрителей ЛДПР-ТВ. Предмет гардероба получил житель Московской области по имени Сергей.
Также на аукционе представят пуанты балерины Майи Плесецкой.
Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. В феврале политика госпитализировали в Центральную клиническую больницу с коронавирусом, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru