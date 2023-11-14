На аукционе в Петербурге продадут пиджак Жириновского

Стартовая цена пиджака - 200 тысяч рублей. В комплекте с ним идет сопроводительное письмо на бланке депутата Госдумы с личной подписью политика.

В РАД отметили, что в 2020 году Жириновский пообещал подарить свой пиджак одному из зрителей ЛДПР-ТВ. Предмет гардероба получил житель Московской области по имени Сергей.

Также на аукционе представят пуанты балерины Майи Плесецкой.

Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. В феврале политика госпитализировали в Центральную клиническую больницу с коронавирусом, напоминает «Радиоточка НСН».

