На аукцион выставили одну из первых компьютерных мышек

Компьютерную мышь, одно из первых серийных устройств, которое произведи 50 лет назад, выставили на аукцион RR Auctions. Стартовая цена составила 800 долларов - около 60 тысяч рублей.

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Автором манипулятора является Дуглас Карл Энгельбарт (Douglas Carl Engelbart). Трехкнопочная мышка изготовлена для компьютера Xerox Alto в 1973 году.

По данным аукционного дома, экспонат принадлежит бывшему редактору InfoWorld, PR-директору Logitech и фотографу Сержу Тимачеффу (Serge Timacheff). Он получил ее в подарок от изобретателя. Устройство отличается от привычных компьютерных мышей.

Лот продадут 17 декабря.

Ранее стало известно, что американские экономисты Пол Роберт Милгром и Роберт Б. Уилсон стали лауретами Нобелевской премии по экономике 2020 за улучшение теории аукционов.



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ФОТО: rrauction.com
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