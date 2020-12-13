На аукцион выставили одну из первых компьютерных мышек

Автором манипулятора является Дуглас Карл Энгельбарт (Douglas Carl Engelbart). Трехкнопочная мышка изготовлена для компьютера Xerox Alto в 1973 году.

По данным аукционного дома, экспонат принадлежит бывшему редактору InfoWorld, PR-директору Logitech и фотографу Сержу Тимачеффу (Serge Timacheff). Он получил ее в подарок от изобретателя. Устройство отличается от привычных компьютерных мышей.

Лот продадут 17 декабря.

Ранее стало известно, что американские экономисты Пол Роберт Милгром и Роберт Б. Уилсон стали лауретами Нобелевской премии по экономике 2020 за улучшение теории аукционов.







