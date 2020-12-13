На аукцион выставили одну из первых компьютерных мышек
Компьютерную мышь, одно из первых серийных устройств, которое произведи 50 лет назад, выставили на аукцион RR Auctions. Стартовая цена составила 800 долларов - около 60 тысяч рублей.
Автором манипулятора является Дуглас Карл Энгельбарт (Douglas Carl Engelbart). Трехкнопочная мышка изготовлена для компьютера Xerox Alto в 1973 году.
По данным аукционного дома, экспонат принадлежит бывшему редактору InfoWorld, PR-директору Logitech и фотографу Сержу Тимачеффу (Serge Timacheff). Он получил ее в подарок от изобретателя. Устройство отличается от привычных компьютерных мышей.
Лот продадут 17 декабря.
Ранее стало известно, что американские экономисты Пол Роберт Милгром и Роберт Б. Уилсон стали лауретами Нобелевской премии по экономике 2020 за улучшение теории аукционов.
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