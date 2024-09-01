На аттракционе в Волгограде зависли более 30 человек
1 сентября 202402:01
В Волгограде 36 человек зависли на аттракционе в парке, сообщает в Telegram МЧС РФ.
Спасатели извлекли двух, остальных удалось спустить. Аттракцион остановился из-за скачка напряжения на электросетях.
Ранее десять посетителей колеса обозрения в Москве были заблокированы около часа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На аттракционе в Волгограде зависли более 30 человек
- В Липецкой области подавили БПЛА ВСУ
- СМИ: Напавшие на свадебный автобус оказались охранниками владельца стрипклубов
- Власти Сочи ожидают рост турпотока до восьми миллионов человек в 2024 году
- Пользователи Telegram жалуются на проблемы в работе функции «люди рядом»
- Следствие показало трех задержанных по делу о нападении на свадебный автобус
- Яхта зацепила линию электропередач в Бердске и оставила без света весь город
- Скончался актер из «Мухтара» и «Чернобыля» Малявский
- СМИ: Дуров поддерживал связь с контрразведкой Франции
- Лидер Metallica Джеймс Хэтфилд появился в новом фрагменте фильма «Чаща»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru