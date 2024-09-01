На аттракционе в Волгограде зависли более 30 человек

В Волгограде 36 человек зависли на аттракционе в парке, сообщает в Telegram МЧС РФ.

В дагестанском селе Куруш обрушился аттракцион с детьми

Спасатели извлекли двух, остальных удалось спустить. Аттракцион остановился из-за скачка напряжения на электросетях.

Ранее десять посетителей колеса обозрения в Москве были заблокированы около часа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВолгоградАттракционы

Горячие новости

Все новости

партнеры